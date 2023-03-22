Общество 22 марта 2023, 14:25 Групповые туры из России в Китай возобновятся в мае

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Первые организованные туристические группы из России в Китай могут полететь уже в мае, операторы уже начали продавать путевки. Об этом News.ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Он рассказал, что туризм между странами возобновляется после почти трехлетнего перерыва. Однако в настоящее время пока еще есть часть технических моментов, которые необходимо утрясти. Напомним, что организованным туристическим группам не нужно получать визы для въезда в страну.

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«Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров уже на этой неделе», — сказал Артур Мурадян.

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