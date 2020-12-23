Групповые голосовые чаты появились в Telegram

Разработчики Telegram придумали и запустили новую функцию. В популярном мессенджере появились групповые голосовые чаты. Это аудиоконференции нового типа, к которым можно подключиться в любой момент.

«В любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской — текст и голос будут органично дополнять друг друга в едином пространстве. В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда», — говорится в официальном блоге Telegram.

Разработчики отметили, что участникам группы сразу видно, кто говорит в чате. К беседе можно присоединиться, просто послушать или принять участие. Эта функция доступна всем пользователям с 23 декабря. Ее ввели вместе с очередным обновлением мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в следующем году начнется монетизация приложения. Она будет проходить ненавязчиво и простые пользователи ее не заметят. Основные сервисы останутся бесплатными и не будет никакой рекламы. Продавать расширенные возможности будут бизнесу.