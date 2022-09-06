Группе наркоторговцев вынесут наказание в Петербурге | 360°

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06 сентября 2022, 13:59

Группе наркоторговцев вынесут наказание в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанут пятеро мужчин и восемь женщин, которые занимались сбытом наркотических веществ с помощью тайников-закладок. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, деятельность преступников была пресечена еще летом 2021 года, сейчас их ждет суд.

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«Все контакты с потенциальными покупателями соучастники осуществляли на интернет-площадках, используя специальные приложения, позволяющие соблюдать анонимность и тайну переписки», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Во время обыска у обвиняемых были найдены более полутысячи свертков с различными наркотиками. В настоящий момент они находятся под стражей.

Наркотики

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