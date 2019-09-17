  • Группам «ВКонтакте» разрешили скрывать своих подписчиков

    17 сентября 2019, 18:14

    Дарья Бунякова

    Вступая в сомнительные сообщества пользователи «ВКонтакте» могут больше не бояться, что об этом кто-то узнает. Соцсеть открыла для групп новую функцию, позволяющую скрыть всех подписчиков. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
    Группам «ВКонтакте» разрешили скрывать своих подписчиков

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    «Если настройка включена, пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников», — сказано в сообщении.

    Кроме того, если человек находится в группе, то информация о ней не будет отображаться не только на странице сообщества, но и в личном профиле.

    По словам пресс-службы, новая функция поможет руководству групп защититься от конкурентов. Зачастую те оправляют новым подписчикам рассылки, приглашая вступить в свое сообщество.

    «Для нишевых авторов и организаторов мероприятий возможность скрыть подписчиков станет полезным инструментом, чтобы уберечь их от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения», — отметили во «ВКонтакте».

    При этом, в соцсети подчеркнули, что нововведение не затронет таргетированную рекламу и ее можно будет настраивать, как и раньше.