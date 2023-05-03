Общество 03 мая 2023, 16:42 Группа Uma2rman записала кавер на песню Марка Бернеса «Любимый город» Кавер группы Uma2rman на песню Марка Бернеса «Любимый город» вышел в «VK Музыке» Анна Моисеенко

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Российская рок-группа Uma2rman записала свою версию композиции Марка Бернеса «Любимый город». Кавер вышел на платформе «VK Музыка», сообщила пресс-служба сервиса.

Легендарная песня в исполнении Бернеса впервые прозвучала в фильме «Истребители» 1939 года. В разные годы композицию исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Лев Лещенко. Теперь Uma2rman представила собственное прочтение «Любимого города».

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Во время работы над кавером лидер группы Владимир Кристовский вдохновлялся классической версией Бернеса. Музыканты создали особую атмосферу благодаря аранжировке, в которой прозвучали рояль, электронная скрипка и аккуратная ритм-секция.

По словам солиста Uma2rman, когда они задумались над кавером, было непросто понять, в каком жанре знакомая и любимая всеми композиция прозвучит максимально близко каждому человеку. Фронтмен коллектива признался, что перепробовал много вариантов.

«Но по-настоящему она получается, только если ее петь бережно: тихо, нежно, как будто признаешься в любви», — поделился Кристовский.

Uma2rman записали кавер на «Любимый город» при поддержке VK. Трек можно послушать в «VK Музыке», а 8 мая эксклюзивно в «VK Видео» состоится премьера клипа.

В музыкальном видео Кристовский исполнит композицию на одной из московских крыш. В клипе покажут российские города с наиболее красивых ракурсов.

Ранее стало известно, что группа Uma2rman примет участие в фестивале «Нашествие-2023». Организаторы сообщили, что на мероприятии выступят более 100 известных музыкальных коллективов.