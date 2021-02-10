Группа туристов пропала на несколько часов на перевале Дятлова

Группа из восьми московских туристов решила направиться к перевалу Дятлова. Но со вторника они перестали выходить на связь. По данным МЧС, сейчас их нашли живыми и здоровыми — они готовятся к вылету в Москву.

Тревогу об их пропаже забили еще вчера, все это время туристы не выходили на связь. Как выяснилось, группа была незарегистрированной, сообщил сайт e1.ru.

«Сейчас они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в Москву. Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за 10 дней до начала похода», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал e1.ru, что во вторник ему звонил инструктор одной из туристических групп, которая на днях вернулась с перевала. По его словам, они получили значки в память о том, что побывали на перевале, а также приобрели несколько книг. Однако неизвестно, были ли это те самые пропавшие туристы.

Ранее в МЧС заявили, что на перевале Дятлова находится три зарегистрированные тургруппы и у спасателей есть с ними связь, сообщил РЕН ТВ.