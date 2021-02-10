facebook_pixel
    10 февраля 2021, 08:53

    Группа туристов пропала на несколько часов на перевале Дятлова

    Анастасия Калинина

    Группа из восьми московских туристов решила направиться к перевалу Дятлова. Но со вторника они перестали выходить на связь. По данным МЧС, сейчас их нашли живыми и здоровыми — они готовятся к вылету в Москву.

    Группа туристов пропала на несколько часов на перевале Дятлова

    Тревогу об их пропаже забили еще вчера, все это время туристы не выходили на связь. Как выяснилось, группа была незарегистрированной, сообщил сайт e1.ru.

    «Сейчас они находятся в аэропорту и готовятся к вылету в Москву. Еще предстоит выяснить, почему они не зарегистрировались, хотя обязаны были это сделать за 10 дней до начала похода», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

    Президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал e1.ru, что во вторник ему звонил инструктор одной из туристических групп, которая на днях вернулась с перевала. По его словам, они получили значки в память о том, что побывали на перевале, а также приобрели несколько книг. Однако неизвестно, были ли это те самые пропавшие туристы.

    Ранее в МЧС заявили, что на перевале Дятлова находится три зарегистрированные тургруппы и у спасателей есть с ними связь, сообщил РЕН ТВ.