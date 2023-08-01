Общество 01 августа 2023, 10:47 «Группа Ренессанс страхование»: 45% россиян работают сверхурочно ради повышения

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Более 45% россиян заявили, что именно сверхурочная работа позволит добиться успехов в профессии и заслужить повышения. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса «Группы Ренессанс страхование» и центра «Зарплаты.ру».

Ради продвижения по карьерной лестнице сверхурочно работает почти каждый второй российский сотрудник. Кроме того, около 20% опрошенных считают, что переработки помогут обратить на себя внимание руководителя.

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Отмечается, что из-за сверхурочной работы россияне стали все чаще обращаться за консультациями неврологов и психологов.