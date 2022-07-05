Группа по противодействию вмешательству в выборы начнет работать в Госдуме

Мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы заработает в Госдуме. Ее главой станет депутат Андрей Альшевский. Об этом сообщил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев.

«В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы», — приведены слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России встретились с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым.

«В условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию важно организовать мониторинг и анализ фактов вмешательства в выборы различных уровней — губернаторские, в региональные и муниципальные представительные органы», — сказал Пискарев.

По его словам, эксперты не исключают попыток подорвать доверие населения к институту дистанционного электронного голосования. По его словам, также могут быть организованы кибератаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии и избиркомов.

Пискарев по итогам встречи заявил, что попытки вмешательства в избирательную кампанию 2022 года изучат. Позже группа предложит законодательные меры реагирования.