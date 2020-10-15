Группа по поправкам в Конституцию обсудит пакет президентских законов

«Газета.ru» уточнила, что имеются в виду законы о правительстве, прокуратуре и Конституционном суде.

По данным издания, накануне глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение в Думу пакет законопроектов, который должен утвердить приоритет Конституции на территории страны.