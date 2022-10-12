Группа компаний «ЭкоЛайн» построит крупнейший комплекс по переработке пластика в Подмосковье | 360°

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Группа компаний «ЭкоЛайн» построит крупнейший комплекс по переработке пластика в Подмосковье

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Группа компаний «ЭкоЛайн» начала строить в Подмосковье крупнейший комплекс по переработке пластика. Председатель совета директоров Группы Евгений Михайлов рассказал на полях РЭФ-2022, какие новые возможности для переработки открывает это предприятие.

Группа компаний «ЭкоЛайн», как отметил Михайлов, является региональным оператором в Москве и Подмосковье.

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«Мы являемся, наверное, крупнейшим, на данный момент, в стране инвестором, в том числе по переработке отходов. И в настоящий момент мы создали собственных мощностей по переработке и захоронению отходов наверно, порядка двух миллионов тонн», — рассказал Михайлов.

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Он отметил, что в производство возвращается порядка 75% входящего потока, который идет на вторсырье, техногрунт и альтернативное топливо. Только 25% потока отходов идет на захоронение.

Полное интервью с Евгением Михайловым смотрите на видео.

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