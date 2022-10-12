Группа компаний «ЭкоЛайн» построит крупнейший комплекс по переработке пластика в Подмосковье | 360°

Все новости
Происшествия
12 октября 2022, 08:54
Самодельная бомба небольшой мощности взорвалась у входа на центральный рынок Мелитополя
Спецоперация
12 октября 2022, 08:53
Пламенный привет. Тренировку стрельбы мобилизованных из пулемета показали на видео
Реклама
Мир
12 октября 2022, 08:47
МИД Китая напомнил США о плане по захвату семи стран за пять лет
Мир
12 октября 2022, 08:43
Почти 300 боевиков подготовили на Украине для захвата райцентра в Белоруссии — КГБ
Мир
12 октября 2022, 08:40
Попыткам ВСУ пойти на Крым предсказали неудачу во Франции
Экология
12 октября 2022, 08:40
Актуальность «зеленой» повестки обсудили на полях РЭФ-2022
Спецоперация
12 октября 2022, 08:26
Наемник Дейн Партридж из США погиб на Украине
Мир
12 октября 2022, 08:24
Байден попросил Зеленского перестать публично жаловаться на нехватку помощи от США
Общество
12 октября 2022, 08:23
Генпрокурор объяснил, что делать при получении ошибочной повестки