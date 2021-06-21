Группа «Кино» анонсировала концерт в Петербурге в честь 60-летия Цоя

Воссоединившаяся группа «Кино» собирается дать концерт в честь 60-летия со дня рождения своего основателя Виктора Цоя. Выступление планируется провести 21 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.

Анонс появился в официальном паблике группы во «ВКонтакте». По словам организаторов, выступление пройдет на стадионе «Газпром Арена». На сцену выйдут Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян.

«Лучшие песни „Кино“. Голос Виктора Цоя. Уникальный видеоряд. Обещаем, что вас ждет еще больше света, звука, спецэффектов и драйва!» — говорится в сообщении.

Группа «Кино» была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен был Виктор Цой. Он погиб 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии. После его смерти группа распалась. О воссоединении музыканты «Кино» заявили в 2019 году, а в мае 2021 года отыграли концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

В июне заболеваемость ковидом в России показала резкий рост, проводить массовые мероприятия даже на свежем воздухе стало небезопасно. В регионах начали ужесточать ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса.