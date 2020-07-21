«Группа девушек из непонятной страны». Общественница из Башкирии оскорбила армян и нарвалась на осуждение
«Вот группа девушек из непонятной страны. Девушки, вы из какой страны?» — задала вопрос подросткам Саитова.
Они ответили, что из России, но по национальности — армяне.
«С каких у нас столько армян появилось?» — спросила автор ролика.
Девушки не стали продолжать разговор и попрощались. Однако одна из них не выдержала и спросила, что не нравится женщине и «где ее толерантность». На это общественница заявила, что «толерантность — это смерть». Она подчеркнула, что ее ребенка никто не тронет. Далее женщина пошла следом за компанией и попыталась выяснить, откуда они и где учатся.
При этом в описании к видео, которое она выложила на YouTube, акцент сделан на том, что башкирцы тушат пожар в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе, пока армянки наслаждаются жизнью в Уфе. Также Саитова возмутилась, что представители этой нации получат бюджетные места в башкирских вузах «в ущерб местным жителям».
Практически все комментарии к видео оказались негативными. Автора ролика обвинили в нетолерантности и фашизме.
В свою очередь, заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин заявил, что Рамиля Саитова совершила преступление, и попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации.
«В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела прошу назначить в отношении гражданки Р. Н. Саитовой психолого-психиатрическую экспертизу для определения ее психического здоровья», — написал он на своей странице в Facebook.
Также он извинился перед армянами «за этот низкий, мерзкий и подлый поступок».