«Группа девушек из непонятной страны». Общественница из Башкирии оскорбила армян и нарвалась на осуждение

Башкирия обсуждает громкий скандал, который разгорелся в Сети из-за видео общественницы Рамили Саитовой. Она подошла к пяти девушкам-армянкам в Уфе и стала спрашивать, почему их соотечественников так много в республике.

«Вот группа девушек из непонятной страны. Девушки, вы из какой страны?» — задала вопрос подросткам Саитова.

Они ответили, что из России, но по национальности — армяне.

«С каких у нас столько армян появилось?» — спросила автор ролика.

Девушки не стали продолжать разговор и попрощались. Однако одна из них не выдержала и спросила, что не нравится женщине и «где ее толерантность». На это общественница заявила, что «толерантность — это смерть». Она подчеркнула, что ее ребенка никто не тронет. Далее женщина пошла следом за компанией и попыталась выяснить, откуда они и где учатся.

При этом в описании к видео, которое она выложила на YouTube, акцент сделан на том, что башкирцы тушат пожар в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе, пока армянки наслаждаются жизнью в Уфе. Также Саитова возмутилась, что представители этой нации получат бюджетные места в башкирских вузах «в ущерб местным жителям».

Практически все комментарии к видео оказались негативными. Автора ролика обвинили в нетолерантности и фашизме.

В свою очередь, заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин заявил, что Рамиля Саитова совершила преступление, и попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации.

«В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела прошу назначить в отношении гражданки Р. Н. Саитовой психолого-психиатрическую экспертизу для определения ее психического здоровья», — написал он на своей странице в Facebook.

Также он извинился перед армянами «за этот низкий, мерзкий и подлый поступок».