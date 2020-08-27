Группа Alai Oli опровергла слухи о вызове на допрос из-за песни, которую признали экстремистской

Флюгельтауб заявил, что в песне «Зачем ты под черного легла?» нет экстремизма.

«Это не экстремизм, это сатира», — объяснил он.

Однако эту композицию еще в 2916 году включили в Федеральный список экстремистских материалов. Художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву обвинили в распространении экстремистских материалов и завели административное дело.

Речь идет о репосте клипа на трек Alai Oli в соцсети «ВКонтакте. Сама 29-летняя россиянка говорит, что не репостила видео, а просто добавила его себе в хранилище и думать об этом забыла.

На YouTube канале группа выпустила ролик в поддержку девушки. Участники Alai Oli возмущены тем, что художницу преследуют из-за их клипа.

Ранее прокуратура Кургана открыла административное дело о распространении экстремистских материалов в отношении местной жительницы. Причиной также стал репост в соцсети «ВКонтакте» десятилетней давности. Речь идет о видео, которое признано экстремистским.