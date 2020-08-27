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    27 августа 2020, 13:49

    Группа Alai Oli опровергла слухи о вызове на допрос из-за песни, которую признали экстремистской

    Наза Салех Захи

    Концертный директор Alai Oli Илья Флюгельтауб рассказал, что музыкантов не вызывали на допрос. Они не находятся под административным или уголовным преследованием. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Флюгельтауб заявил, что в песне «Зачем ты под черного легла?» нет экстремизма.

    «Это не экстремизм, это сатира», — объяснил он.

    Однако эту композицию еще в 2916 году включили в Федеральный список экстремистских материалов. Художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву обвинили в распространении экстремистских материалов и завели административное дело.

    Речь идет о репосте клипа на трек Alai Oli в соцсети «ВКонтакте. Сама 29-летняя россиянка говорит, что не репостила видео, а просто добавила его себе в хранилище и думать об этом забыла.

    На YouTube канале группа выпустила ролик в поддержку девушки. Участники Alai Oli возмущены тем, что художницу преследуют из-за их клипа.

    Ранее прокуратура Кургана открыла административное дело о распространении экстремистских материалов в отношении местной жительницы. Причиной также стал репост в соцсети «ВКонтакте» десятилетней давности. Речь идет о видео, которое признано экстремистским.

    Новости SMI.FM