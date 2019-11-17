Группа A-hа приедет в Москву в рамках юбилейного тура

Известная норвежская группа A-hа выйдет на сцену в Москве уже 22 ноября. Музыканты исполнят треки из своего дебютного студийного альбома Hunting High And Low, который вышел 35 лет назад.

Норвежский коллектив выступит в Москве рамках мирового турне. В этом году музыканты отмечают 35-летие выхода своей самой популярной песни «Take On Me». Ее впервые исполнили 19 октября 1984 года, после чего трек стал мировым хитом.

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Как сообщил «Интерфакс» в рамках тура группа исполнит все песни из дебютного альбома. Но некоторые композиции будут звучать не в оригинальной версии, а тех аранжировках, которые не попали в финальную версию Hunting High And Low.

«Нет ни одной песни с этого альбома, которую бы мы не хотели сыграть. До того, как выпустить эту пластинку, мы сделали большое количество разных версий песен! У нас были классные идеи аранжировок, которые было бы здорово использовать для нового шоу», — рассказал перед началом турне гитарист Пол Воктор-Савой.

Группа A-hа была создана в Осло в 1982 году. Музыканты выигрывали множество наград MTV Video Music Awards и выпустили 11 альбомов.