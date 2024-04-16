Общество 16 апреля 2024, 12:44 Грумер Ведерникова: отсутствие ухода за шерстью собак и кошек после зимы грозит развитием дерматологических болезней

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Хозяева собак и кошек, которые не уделяют должного внимания шерсти питомцев после зимы, могут навлечь на животных дерматологические заболевания. Как рассказала «Москве 24» ветеринарный врач и грумер Екатерина Ведерникова, весной все пушистые товарищи страдают от сезонной линьки.

«Период линьки животные „перебаливают“: выпадающая шерсть причиняет зуд и дискомфорт. Поэтому следует чаще и тщательнее вычесывать своих четвероногих друзей», — пояснила эксперт.

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Она добавила, что в грязной шерсти могут завестись паразиты, провоцирующие стафилококковую инфекцию или грибок рода малассезия. Животные, у которых появилось шелушение и перхоть, нуждаются не просто в услугах грумера, а в профессиональном лечении.