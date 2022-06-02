Грумер Новикова перечислила необычные и безопасные стрижки для собак

Грумер Татьяна Новикова рассказал, как сделать собаке необычную стрижку, которая при этом будет безопасной. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она отметила, что чаще всего необычные окрашивания не представляют опасности для питомца. Но должен быть хороший мастер, который проследит, чтоб животное не наелось краски, а также чтобы были качественные материалы.

«У любого животного может быть индивидуальная реакция на косметику — причем не только на краску, но и на обычный шампунь, поэтому все предварительно тестируем», — предупредила Новикова.

Она отметила, что также играет роль и порода собаки. Например, хаски стричь нельзя, поэтому на них окрашивание будет держаться месяцы. У других пород краску можно состричь, когда она надоест.

Грумер рассказала, что некоторые любят выбритые на шерсти узоры и стразы. Например, ее постоянный клиент приходил с чихуа-хуа и просил «превратить» собаку то в льва, то в тигра. Но сейчас в моде минимализм.

«Отдельные акценты: кто-то ушки просит покрасить, кто-то — кончик хвоста», — пояснила Новикова.