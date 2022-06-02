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    02 июня 2022, 15:18

    Грумер Новикова перечислила необычные и безопасные стрижки для собак

    Дарья Морозова

    Грумер Татьяна Новикова рассказал, как сделать собаке необычную стрижку, которая при этом будет безопасной. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Грумер Новикова перечислила необычные и безопасные стрижки для собак

    Она отметила, что чаще всего необычные окрашивания не представляют опасности для питомца. Но должен быть хороший мастер, который проследит, чтоб животное не наелось краски, а также чтобы были качественные материалы.

    «У любого животного может быть индивидуальная реакция на косметику — причем не только на краску, но и на обычный шампунь, поэтому все предварительно тестируем», — предупредила Новикова.

    Она отметила, что также играет роль и порода собаки. Например, хаски стричь нельзя, поэтому на них окрашивание будет держаться месяцы. У других пород краску можно состричь, когда она надоест.

    Грумер рассказала, что некоторые любят выбритые на шерсти узоры и стразы. Например, ее постоянный клиент приходил с чихуа-хуа и просил «превратить» собаку то в льва, то в тигра. Но сейчас в моде минимализм.

    «Отдельные акценты: кто-то ушки просит покрасить, кто-то — кончик хвоста», — пояснила Новикова.