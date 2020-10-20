Грудничок чуть не задохнулся от крика во время опасного массажа в Новосибирске. Видео

В СМИ попало видео, на котором мужчина под видом массажиста выполняет крайне опасные манипуляции с грудничком. В Следственном комитете уже заинтересовались случаем и начали проверку информации.

На кадрах видно, как мужчина сжал голову малыша коленями и начал резко поворачивать его тело в разные стороны. От крика ребенок чуть не задохнулся. Но массажиста это, видимо, не сильно беспокоило, он закончил упражнение и положил младенца на кушетку. В этот момент можно заметить, что грудничок еще не может держать голову.

В Следственном комитете сообщили, что массажисту 61 год, и он является медбратом на пенсии. По словам мужчины, его действия безопасны, а с помощью таких манипуляций он хотел исправить у грудничка кривошей. В результате следователи начали доследственную проверку, сообщает сайт СК РФ по Новосибирской области.