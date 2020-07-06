Грудинин проиграл апелляцию по делу о возмещении 1 млрд рублей

Директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин возместит один миллиард рублей своей бывшей жене и акционерам. Десятый арбитражный суд оставил в силе прошлое решение суда и отказал в удовлетворении апелляции ответчика.

Истцами по делу выступили Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, Нина Солодовникова, а также Ирина Грудинина, бывшая жена директора совхоза. Все они акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина».

В своем иске они требовали взыскать 1,1 миллиарда реального ущерба и около одного миллиарда упущенной выгоды.

Истцы считают, что в 2008 году совхоз передал два участка земли стоимостью 1,1 миллиарда рублей за 48% в доле предприятия «ТТ Девелопмент», которая вся стоила 29 миллионов рублей и где сам Грудинин был учредителем.

Упущенную выгоду истцы посчитали как стоимость прав на использование земли в течение 10 лет, пока участки находились в собственности «ТТ Девелопмент».

Эту сделку признали незаконной три арбитражных суда и Верховный суд России.

Суды первых двух инстанций иск по возмещению изначально отклонили, но в октябре 2019 года после обжалования Кассационный суд отправил дело на пересмотр. Там указали, что в ходе рассмотрения никто не учел неравноценность сделки: стоимость земли была на порядки выше, чем стоимость доли в «ТТ Девелопмент».

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил требования истцов. Он постановил взыскать с Грудинина в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина» убытки в размере 1 066 219 000 рублей. По остальным исковым требованиям истцы получили отказ. Несогласный с таким решением суда, Грудинин подал апелляцию в арбитраж. После того, как рассмотрение дела несколько раз переносили в связи с пандемией, сегодня суд принял отказал ответчику в удовлетворении жалобы и оставил в силе прошлое решение.