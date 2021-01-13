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    13 января 2021, 04:32

    Грозный «вуф» ротвейлера дом не спасет — но хозяйку насмешил. Видео

    Кирилл Фролов

    Пользовательница Instagram выложила видео с ротвейлером, которому дает команду «голос». Собака лишь что-то мило бурчит.
    Грозный «вуф» ротвейлера дом не спасет — но хозяйку насмешил. Видео

    «Я себе собаку купила, чтоб дом охраняла, щас офигеете, какая она», — говорит хозяйка.

    На команду «голос» питомец реагирует очень необычно. Хозяйка и ее подруга смеются.

    Пользователи отметили, что «тот, кто громко смеется на заднем фоне, сможет отпугивать воров лучше, чем песик».

    Тем временем, звездой TikTok стал бульдог-металлист. Пес знает толк в тяжелом роке, который его хозяин слушает в машине.

    В Индии четвероногий друг уселся у входа в храм. Если ему поклониться, он может «благословить» молящегося.

    А один из самых популярных мемов — пес Чимсу на днях отметил десятилетие. Ему подарили большой и наверняка вкусный торт.

    На самом деле этого пса зовут Болци. В мемах он противопоставляется собаке по кличке Доге.