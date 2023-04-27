Общество 27 апреля 2023, 17:05 Грозы придут в Челябинскую область в эту пятницу

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Дожди с грозами ожидают жителей Челябинской области к концу текущей рабочей недели. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в эту пятницу обильные дожди пройдут в северных частях региона. Также 28 апреля на территории области ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

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Отмечается, что столбики термометров днем в пятницу поднимутся до +25 градусов.