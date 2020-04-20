Грозили разорвать, а теперь пекут пироги. Пациентов с коронавирусом из Заволжска затравили в соцсетях

Семью из Заволжска затравили за то, что они привезли коронавирус из Москвы. Сейчас уже все хорошо и агрессия сменилась пирогами под дверью.

Первым больным COVID-19 в Заволжске Ивановской области оказался муж Татьяны Малковой. Он работал на стройке в Москве, а после возвращения у него поднялась температура. Буквально через несколько часов им сообщили, что среди тех, с кем он работал, был коронавирусный больной.

«Так как в нашем городе на тот момент не было ни одного подтвержденного случая, мы оказались первопроходцами. В скорой помощи сказали, как нужно действовать. Ответили оперативно, но были все напуганы. Мы соблюдали дома карантинный режим, не выходили даже на площадку. Друзья купили препараты, мы сразу начали лечиться. Через два дня пришел положительный тест», — рассказала Малкова «360».

Несмотря на то, что мужчина перенес две операции на легкие, а у их ребенка тоже уже были осложнения, никого из семьи не госпитализировали. Более того, препаратов, которые им прописали, не оказалось ни в одной аптеке Заволжска.

Ситуация осложнялась еще и тем, что газеты быстро распространили информацию о первом случае в городе. В соцсетях люди разместили ссылки на их страницы.

Люди выяснили, где мы живем и кто мы такие. Поступило сообщение, что нас разорвут, если кто-то из членов нашей семьи попробует выйти из дома, машину сожгут Татьяна Малкова.

Полученные угрозы женщина сразу удалила. И решила ответить публично, разместив видеообращение, в котором она рассказала, что они сидят дома, что их не забирают в больницу, а нужных препаратов нет. После этого мужа и ребенка госпитализировали. Татьяна лечится дома, но ее обеспечили лекарствами бесплатно, к ней от города приставили волонтера.

«Соседи пекут пироги, кладут под дверь. Таксисты позвонили, предложили, если нужно, в больницу что-то передать. Аптека позвонила, предложила привозить домой лекарства», — сообщила Малкова.

Женщина рассказала, что ее мужа отказывались госпитализировать по двум причинам: из-за того, что в стационаре нет мест, и из-за относительного легкого течения болезни. Малкова призналась, что врачи сказали ей обращаться в скорую, когда мужчина начнет задыхаться.

«Назначено динамическое наблюдение, связанное с контролем функции дыхания, насыщением кислорода в крови, и на первые двое суток было принято абсолютно правильное решение по лечению данных пациентов на дому. Но мы все прекрасно понимаем, что ситуация может меняться, и как раз это произошло в субботу. Пациенты, которые требовали госпитализации, были госпитализированы в инфекционное отделение», — рассказал ГТРК «Ивтелерадио» главврач Кинешемской ЦРБ Сергей Аминодов.

Малкова призналась, что сейчас у них все в порядке. Она даже отказалась писать заявление в полицию из-за поступавших угроз.

В Ивановской области, по информации на 20 апреля, 203 случая заражения коронавирусом.