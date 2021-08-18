Гроза с градом и штормовой ветер обрушились на Москву. Прямая трансляция

МЧС предупредило жителей Москвы о ливне, грозе, граде и усилении ветра. Порывы могут достигать 25 метров в секунду. «360» ведет прямую трансляцию разгула стихии.

По прогнозам синоптиков, резкое изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Жителей столичного региона предупредили о сильных ливнях с грозой и градом и шквалистом усилении ветра. Такой прогноз сохранится до 10:00 19 августа.

Спасатели просят жителей быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать обгонов и перестроений.

Парковать автомобили советуют вдали от деревьев и рекламных щитов. Пешеходам также рекомендуют обходить их стороной, одеваться по погоде, а по возможности не выходить на улицу.

Экстренное предупреждение из-за ливней с градом действует и в Московской области. В региональном МЧС обратили внимание на главное правило при грозе — не прятаться под деревьями, потому что в них может ударить молния. Лучше укрыться под кустарником.