Group-IB заявила о невиновности своего гендиректора Ильи Сачкова

Представители Group-IB заявили, что уверены в невиновности своего основателя и гендиректора Ильи Сачкова. Руководство компанией в ближайшее время возьмет на себя второй основатель Group-IB — Дмитрий Волков.

«На данный момент юристы Group-IB <…> изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы в отношении <…> Сачкова. Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации», — заявили в пресс-службе.

В компании отметили, что все подразделения Group-IB работают в штатном в режиме. Волков, который возьмет на себя обязанности Сачкова, занимает пост технического директора и отвечает за разработку всей линейки продуктов Group-IB для защиты от киберугроз, а также является руководителем направления Threat Intelligence.

Сачков был арестован сегодня на два месяца по подозрению в госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Под стражей по решению суда он пробудет до 27 ноября.

В Кремле заявили, что дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, сообщал телеканал RT. На арест гендиректора Group-IB отреагировал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Омбудсмен заявил, что правоохранители должны дать разъяснения по делу бизнесмена.