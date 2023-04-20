Общество 20 апреля 2023, 13:46 Group-IB будет работать в России под брендом F.A.С.С.T Freepik

Читать 360tv в

Одна из ведущих международных компаний по кибербезопасности Group-IB продолжит работу в России под другим брендом — F.A.С.С.T (Fight Against Cybercrime Technologies). Локальные акционеры и топ-менеджмент выкупили российские активы фирмы. Бренд Group-IB останется только на международном рынке, сообщила пресс-служба компании.

«В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. <…> Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T», — говорится в пресс-релизе.

Реклама

Новые владельцы сохранили действующие контракты с российскими клиентами и созданные в стране продукты, сервисы и технологии.

Указывается также, что F.A.С.С.T продолжит оказывать услуги кибербезопасности в прежнем объеме и создавать высокотехнологичные решения с целью предотвращения кибератак, мошенничества и киберпреступлений. Главой компании станет успешный топ-менеджер Валерий Баулин, ранее региональный директор Group-IB. Сейчас он отвечает за стратегию компании в России и СНГ и ее устойчивое развитие.

Разделение бизнеса Group-IB началось в прошлом году. Сооснователь и СЕО компании Дмитрий Волков продал Баулину свою долю и покинул состав акционеров.