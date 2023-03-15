15 марта 2023, 11:29
Гроссмейстер Наум Рашковский ушел из жизни
Известный советский и российский шахматист Наум Рашковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат России.
Гроссмейстер тяжело болел, что и стало причиной его смерти. О дате и времени прощания пока не сообщается.
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Наум Рашковский был заслуженным тренером мужской и женской сборных России по шахматам. Под его наставничеством они смогли добиться множества высот. Среди особо значимых достижений — победа мужской команды по шахматам на Олимпиаде в 2002 году и чемпионате Европы в 2003 году.
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