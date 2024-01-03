Общество 03 января 2024, 11:39 Гроссмейстер Карякин рассказал об угрозах из-за поддержки СВО Шахматист Карякин назвал реальными угрозы за поддержку СВО РИА «Новости»

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Известный российский шахматист Сергей Карякин признался, что в полной мере осознает реальность угроз в свой адрес из-за поддержки специальной операции на Украине. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Уроженец Симферополя выразил активную поддержку СВО с первых дней боевых действий. За это Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила Карякина от участия в турнирах под своей эгидой, но позднее допустила под нейтральным статусом, от которого тот отказался.

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«Я согласен с тем, что это абсолютно реальные угрозы, а не мифические. Я принимаю определенные меры для защиты своей семьи, но не хотел бы конкретизировать. Просто советуюсь с юристами, отправляю информацию об угрозах в силовые ведомства. С прямыми угрозами мне звонили несколько раз», — сказал он.

Карякин отметил, что благодарен болельщикам за поддержку его личной позиции.

Шахматист едва не погиб в ходе гуманитарной поездки в зону СВО. Его автомобиль попал в аварию, а сам Карякин получил переломы ребер.