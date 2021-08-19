Гроссмейстер Евгений Свешников умер от COVID-19
Челябинский гроссмейстер Евгений Свешников умер от осложнений, вызванных COVID-19. Ему был 71 год. Об этом написало Ura.ru.
О смерти шахматиста сообщили в правительстве Челябинской области.
«Евгений Элиннович скончался 18 августа. Он сделал очень много для развития шахмат и это большая потеря», — говорится в сообщении.
Причину смерти назвал сайт о шахматах Chess-News.
Свешников был неоднократным победителем и призером международных шахматных турниров. Руководил шахматной школой в Сатке Челябинской области.