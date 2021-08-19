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    19 августа 2021, 13:19

    Гроссмейстер Евгений Свешников умер от COVID-19

    Полина Гребенщикова

    Челябинский гроссмейстер Евгений Свешников умер от осложнений, вызванных COVID-19. Ему был 71 год. Об этом написало Ura.ru.

    Гроссмейстер Евгений Свешников умер от COVID-19

    О смерти шахматиста сообщили в правительстве Челябинской области.

    «Евгений Элиннович скончался 18 августа. Он сделал очень много для развития шахмат и это большая потеря», — говорится в сообщении.

    Причину смерти назвал сайт о шахматах Chess-News.

    Свешников был неоднократным победителем и призером международных шахматных турниров. Руководил шахматной школой в Сатке Челябинской области.