Гроссмейстер Евгений Свешников умер от COVID-19

Челябинский гроссмейстер Евгений Свешников умер от осложнений, вызванных COVID-19. Ему был 71 год. Об этом написало Ura.ru.

О смерти шахматиста сообщили в правительстве Челябинской области.

«Евгений Элиннович скончался 18 августа. Он сделал очень много для развития шахмат и это большая потеря», — говорится в сообщении.

Причину смерти назвал сайт о шахматах Chess-News.

Свешников был неоднократным победителем и призером международных шахматных турниров. Руководил шахматной школой в Сатке Челябинской области.