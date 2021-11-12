Грохотовщик, стеклодув и термист: составлен рейтинг необычных вакансий в России осенью

Грохотовщик для вахтовой работы, аппаратчик ферментации, стеклодув и термист вошли в рейтинг самых необычных предложений о работе в России. Составил перечень сервис «Работа.ру».

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, в столице ищут врача-флеболога, которому ежемесячно готовы платить от 100 тысяч рублей. Кандидату нужно иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат по специальности «сосудистая хирургия».

Грохотовщик для вахтовой работы требуется в Екатеринбурге. От соискателя требуется опыт работы не меньше года, а также удостоверение специалиста от третьего разряда. Грохотовщих должен будет контролировать качество горной массы и следить за равномерной загрузкой дробилок. Кроме того, в его обязанности будут входить проверка разгрузочных щелей дробилок и их регулировка. Компания предоставит сотрудникам жилье и компенсирует проезд, также есть возможность трудоустройства по совместительству.

В Новосибирской области ищут аппаратчик ферментации. От соискателя требуется среднее профессиональное образование. Также он должен владеть навыком работы на оборудовании и знать технические параметры используемой аппаратуры.

Термист требуется на завод в Петербурге. На этой должности сотрудник будет заниматься термической обработкой сложных деталей из углеродистых и легированных сталей на установках ТВЧ, в соляных ваннах и камерных печах.

На московском производстве приборов для потенциометрических измерений ждут стеклодува. У соискателя должно быть среднее профессиональное образование, а также опыт работы со стеклом не меньше года, и желание обучаться.

Рефмеханика на рыболовное судно ищут в Приморском крае. Подходящему кандидату готовы платить от 160 тысяч рублей. Для того, чтобы трудоустроится на эту должность необходимо предоставить удостоверение личности моряка, мореходную книжку, загранпаспорт, свидетельства БЖС и ОСПС.

Замыкает перечень необычных профессий осени рефлексотерапевт. Такого специалиста ищут для работы в столичном медицинском центре. У соискателя должно быть высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности «рефлексотерапия», а также опыт работы не менее трех лет.

Специалисты сайта «Авито Работа» выяснили, какие вакансии этой осенью являются самыми оплачиваемыми в Петербурге. Самой выгодной является вакансия риелтора — с обещанным доходом около 200 тысяч рублей. На втором месте оказалась позиция программиста разработчика в команде по созданию решений для Индустрии 4.0. Замыкает тройку лидеров вакансия логиста в компании, занимающейся импортными перевозками.