«Грохот был такой!» Женщина из Татарстана рассказала, как спасла двоих детей от падения снега с крыши

В поселке Песчаные Ковали под Казанью местная жительница спасла себя и двух маленьких детей во время схода снега с крыши соседнего дома. Она рассказала «360», что все произошло внезапно: она услышала грохот и сразу же отбежала с детьми подальше.

Это происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина гуляет около подъезда вместе с двумя маленькими детьми. В какой-то момент c крыши соседнего дома сходит лавина снега, женщина успевает подхватить детей и отскочить. А лавина обрушивается на место, где играл малыш.

«Маленький [ребенок] закапризничал, я его взяла на ручки <…> и вот прямо увидела, как все это валится. Грохот сначала был такой, прямо слышно было, я на крышу посмотрела, смотрю — все начинает валиться в нашу сторону. Я схватила ребенка, мы убежали немножко подальше», — рассказала «360» пострадавшая женщина Елена.

По ее словам, снегом их не завалило, только немного засыпало шапку старшего ребенка, сам он не пострадал. Она также рассказала, что еще не успела обратиться с жалобами из-за схода снега с крыши.

«Я не видела, чтобы [снег с крыши] убирали. Снег падал, а чтобы кто-то убирал его, честно, я не видела», — отметила Елена.

«Прокуратура организовала проверку информации. Инцидент произошел возле дома 3А на улице Октябрьской», — рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. По его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.

В ходе разбирательства установлено, что глава управляющей компании, которая несет ответственность за содержание данного дома, уже получал предупреждения о нарушениях закона. Глава УК «Экономстрой+» должен был исправить все несоблюдения, однако этого, как отметил Галиев, не произошло.