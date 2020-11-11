Гробы с прозрачными крышками для умерших от COVID-19 сняли на видео

Умерших из-за COVID-19 в Москве начнут хоронить в закрытых гробах с прозрачными крышками. Это нужно, чтобы люди, не рискуя здоровьем, могли проводить близких в последний путь. Видео с одним из таких гробов оказалось в распоряжении «360».

Прозрачную крышку сделают из оргстекла и прикрепят к основной.

Такую услугу предлагает «Ритуал-Сервис». Там заявили, что эта идея возникла из-за существующих ограничений по коронавирусу. В организации понимают желание людей проститься с родными традиционным образом и при этом не заразиться. Насколько такие гробы будут дороже стандартных пока неизвестно.

Сейчас в московских прощальных залах и на кладбищах нужно соблюдать социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим. Столичные ритуальщики предлагают проводить траурные церемонии в режиме онлайн, а также ухаживать за могилами и приносить туда цветы.

Москва с самого начала эпидемии коронавируса в России стала ее эпицентром. Ежедневно в российской столице фиксируют самый высокий прирост заболевших. За последние сутки в городе зарегистрировано 4477 новых случаев. За все время пандемии заразились 485 545 человек. Выздоровели 350 746, умерли 7502 москвича. В связи с ростом числа инфицированных Москва с 14 ноября вводит новые ограничительные меры.