Гробы и кресты в России подорожали на 30–60%

Производители похоронной продукции сообщили о повышении цен на свои изделия. Стоимость гробов может вырасти на 30–60% из-за подорожания древесины. Об этом сообщил «Коммерсант».

Производители гробов уже предупредили ритуальные агентства, что стоимость их продукции выросла во много раз, сообщил изданию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Он отметил, что стандартный деревянный гроб подорожал за месяц с семи тысяч рублей до 9,2 тысячи рублей. Более дорогие образцы подорожали еще больше — с 15 тысяч рублей до 20-25 тысяч. Болтунов отметил, что такого сильного повышения не было лет 10.

В похоронном агентстве «Фаворит», которое работает в Московской области, также сообщили о подорожании гробов на 30%. И это не последнее повышение. Причиной роста цен он назвал двойное подорожание древесины после запрета на экспорт необработанного материала.

Но не только гробы выросли в цене, отметил в разговоре с «Коммерсантом» представитель одной из подмосковных похоронных организаций. В цене выросли и другие атрибуты, например, металлические ограды, кресты и памятники.

«Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40–45 тысяч рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тысяч рублей, а деревянные кресты [выросли в цене] на 10–20%», — подтвердил Илья Болтунов.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин отметил, что повышение цен на гробы производителями точно не связано с монополизацией рынка.