Гроб у подъезда и угрозы по СМС. Коллекторы используют детей в «военных действиях» против краснодарской семьи

Гроб с доставкой на дом, СМС с угрозами и фейковые объявления на сайтах интим-услуг. Все это стало частью противостояния жителей станицы Кущевская с коллекторами. Подробности — в материале «360».

Как рассказала «360» Ирина Мелкумян, неприятная история с коллекторами началась 21 ноября, когда раздался первый звонок от неизвестных с требованием отдать некие деньги.

«Они изначально не говорили, кто они. Потом девушка представилась, что она сотрудник МВД Сысоева Татьяна Вячеславовна. Начала сразу же хамски и борзо отвечать в трубку и начала просить, чтобы Армен Мелкумян вернул якобы какой-то долг. Это мой брат», — пояснила она.

По словам Ирины, сначала со звонившими общался брат, а позже начали звонить и ей самой. При этом женский голос в трубке угрожал «расчленить» и «все остальное» в том же духе.

«После того, как они позвонили мне, они позвонили в полицию Кущевского района <…> и вызвали два наряда милиции с тем, что в нашем доме производятся стрельбы, плач и все такое. Приехавшая милиция естественно ничего не увидела, потому что этого всего не было», — поделилась Мелкумян.

Мошенники решили не останавливаться только на телефонных разговорах и начали размещать на сайте интимных услуг соответствующие объявления с контактными номерами Армена и его близких родственников.

Скриншоты сайта интим-услуг

После появления сообщений в Сети, на имя матери Ирины Мелкумян привезли гроб, крест и венки, утверждает собеседница «360». Сами родственники ничего подобного не заказывали.

«Мой двоюродный брат проезжал и увидел, что ГАЗель стоит возле нашего дома. Гроб привезли на женское имя — Стеллу Мелкумян. Сам доставщик прождал 30 минут, пока к нему не подошел человек из моей семьи», — сказала женщина.

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В свою очередь директор ритуальной фирмы Валерий Старченко подтвердил «360», что 21 числа действительно был заказ на доставку гроба.

«Я думал, что хозяева заказывали, как обычно это делается. Оказывается был левый заказ. Привезли, начали звонить на телефон, указанный в заявлении. Говорили „да сейчас выйду, сейчас выйду“ и потом уже подъехал тот, кто там живет и говорит: „да вы что, с ума сошли“», — рассказал он.

В итоге похоронную атрибутику отвезли обратно, но угрозы и психологическое воздействие так и не закончилось. Звонившие стали представляться сотрудниками разных коллекторских агентств. Три дня они заказывали на адрес Мелкумян такси и различные доставки, которые приходилось отменять и объяснять ситуацию. Позже Ирине озвучили, что нужно привезти 100 тысяч рублей в некую организацию.

«Мой брат поехал туда со своей женой и начал просить договор, в котором должен был быть указан долг, и как его погасить. Естественно, девочка, которая принимает заявки, отказалась отдавать договор и сказала, что нужно ждать 30 дней», — вспоминает женщина.

Добиться каких-либо бумаг так и не удалось, а «должников» отправили в другую коллекторскую компанию. Но и там никакой информации по задолженности не дали, а звонки возобновились. Женщине пришло СМС с незнакомого номера со словами о том, что фотографии ее детей отнесут на кладбище.

Источник фото: телеканал «360»

«Теперь они говорят, что деньги им никакие не нужны, а „мы будем брать детьми“. Мы уже прозвонили везде и обратились в администрацию Кущевского района. Я не знаю, будут ли приняты меры, но нам посоветовали обратиться в СМИ», — отметила Ирина.

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«360» удалось дозвониться на номер, указанный на скриншоте с сообщением. Трубку взяла девушка, которая на вопрос об СМС подтвердила, что его писала.

Когда собеседница узнала, что с ней общаются журналисты рассмеялась и заявила: «вас вводят в заблуждение». Она не захотела представиться, но рассказала свою версию инцидента с Мелкумян.

Девушка сказала, что работает в коллекторской организации и заверила, что у Арсена действительно есть непогашенный долг. О задолженности ему сообщила сотрудница компании, которая выдала займ.

«Они (Мелкумян — прим.ред.) сказали, что ничего не отдадут. Ее муж (Ирины — прим. ред.) начал угрожать физической расправой. Потом начались звонки и последнее, что он сказал: „Я сейчас нахожусь на охоте, стреляю зайцев, скоро приеду вас стрелять“. В общем, у нас дурдом происходит на самом деле», — пояснила девушка.

После этого долг Арсена передали коллекторам, которые также пытались добиться выплаты денег.

«Они начали названивать нам. Они нам угрожают — мы им угрожаем. Знаете, стеб больше всего, он неадекватно себя ведет. <…> Он сказал, что пойдет свечку поставит на могилу моей маме, а я сказала: „ах так, негодяй. Значит я сделаю так, как написала в СМС“. Конечно же я не идиотка, детки тут абсолютно не виноваты, что мама с папой неадекватные люди», — заявила сотрудница коллекторской фирмы.

Она также заверила, что компания не имеет никакого отношения к заказу гроба и добавила, что такие действия — «уже сверх и слишком».

«Поверьте, никто не будет никогда звонить и хамить с самого первого звонка. Я не поддерживаю такую манеру общения. <…> Я единственное, что хочу, чтобы человек действовал в рамках закона и отдал то, что ему не принадлежит», — отметила собеседница «360».