Грязные матрасы заменят на раскладушки. Архангельские врачи скорой начнут отдыхать как люди

Увидев эти фото, можно было бы подумать, что засняли ночлежку бездомных или заброшенный дом, где никто уже не живет. Но нет: так отдыхают фельдшеры и водители скорой из архангельской Няндомы. В комнату отдыха им поставили стол, стул и бросили гнилой матрас. Потребовался скандал в СМИ, чтобы врачам создали хоть какие-то условия. Впрочем, руководство больницы и местного Минздрава настаивает: снимки — постановка.

Источник фото: «ВКонтакте»

Как рассказала «360» дежурная скорой помощи в этом городе, медработникам купили раскладушки. «Тут у нас был конфликт водителей с главным врачом. Нам купили раскладушки для водителей, чтобы они могли отдыхать ночью. Было собрание. Водители разбираются в этой ситуации. Надеемся, что все улучшится», — сообщила женщина.

По ее словам, водители также надеются решить вопрос с ремонтом машин. Они сами их чинят, поскольку слесарей у больницы нет.

Представительница пресс-службы Минздрава Архангельской области Анна Калинина заявила, что все снимки — постановка. По крайней мере, ей так сказали в ЦРБ Няндомы.

Ситуацию прокомментировали в няндомской ЦРБ. Они провели свою проверку и сказали, что это постановочный снимок одного из сотрудников, с которым ведется работа. Как я поняла, он не совсем добросовестно выполняет свои обязанности и у них конфликт Анна Калинина.

По ее словам, на самом деле некоторые помещения подготавливаются к ремонтным работам и освобождаются от лишних предметов. Также она отметила, что водители и фельдшеры отдыхают в других комнатах. Калинина добавила, что в скором времени представители регионального Минздрава приедут в Няндому с собственной проверкой.

Источник фото: «ВКонтакте»

Ранее один из сотрудников бригады скорой помощи в этом городе, Павел Апостол, опубликовал в Сети фотографии, на которых медики проводят время между вызовами. На одном из снимков запечатлена обшарпанная комната. В ней стоят стул и стол, а на полу лежит матрас. На нем и отдыхают сотрудники.