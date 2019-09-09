Грязные матрасы предложили для отдыха врачам скорой

В городе Няндома Архангельской области двум бригадам скорой помощи предложили отдохнуть на грязных матрасах. Фотографии с места своей работы опубликовал в соцсети «ВКонтакте» один из сотрудников.

Сотрудник скорой помощи Павел Апостол 4 сентября опубликовал снимки из комнаты, где медики ожидают вызовов.

Кроме старых матрасов на фотографиях видны одеяла и подушки, разваливающиеся стулья и столы, тумбы, а также вздувшийся линолеум и отклеившиеся грязные обои.

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В одной из следующих публикаций Павел Апостол рассказал, что матрасы из помещения позднее вынесли. На их место поставили несколько стульев. Также медик добавил, что машины скорой помощи в недостаточном количестве заправляются топливом.

«Хорошая новость в том, что в ночь заправили 12 литров бензина. Теперь мы даже можем обслужить вызов в Бурачихи или два вызова в Каргополе-2. На большее бензина не хватит», — пояснил Апостол.

9 сентября Павел рассказал о состоявшемся собрании. Он отметил, что «диалог не получился», и пообещал опубликовать видео «этой клоунады». Он добавил: в комнату отдыха принесли три раскладушки.

Летом 2019 года сотрудники Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения при министерстве здравоохранения России проанализировали работу скорой помощи в стране. Выяснилось, что в 2018 году около 31,5 миллиона выездов медики совершили из-за внезапных заболеваний и состояний. Это наиболее частая причина вызова бригад неотложки.