«Грязное пятно скрыть невозможно»: Джабаров ответил на претензии Польши к России из-за слов Путина

Польские власти предъявили претензии послу России Сергею Андрееву после высказывания президента России Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском. Сенатор Владимир Джабаров рассказал «360», что это обычная практика, но она не поможет Польше смыть с себя «грязное пятно альянса с Гитлером по еврейскому вопросу».

Джабаров заявил, что Путин резко оценил позицию Липского на основе документов, которые нельзя спрятать и оболгать.

«Есть конкретные документы, архивные, трофейные. Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно», — отметил Джабаров.

Он добавил, что вызов Андреева в МИД Польши ничего не изменит, потому что позиция России основана на правде, на фактах.

Ранее стало известно, что Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после того, как Путин назвал Липского «сволочью и анисемитской свиньей». В 1938 году посол поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и одобрительно высказался о предложении поставить за это основателю Третьего рейха памятник в Варшаве.