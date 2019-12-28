«Грязное пятно скрыть невозможно»: Джабаров ответил на претензии Польши к России из-за слов Путина
Джабаров заявил, что Путин резко оценил позицию Липского на основе документов, которые нельзя спрятать и оболгать.
«Есть конкретные документы, архивные, трофейные. Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно», — отметил Джабаров.
Он добавил, что вызов Андреева в МИД Польши ничего не изменит, потому что позиция России основана на правде, на фактах.
Ранее стало известно, что Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после того, как Путин назвал Липского «сволочью и анисемитской свиньей». В 1938 году посол поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и одобрительно высказался о предложении поставить за это основателю Третьего рейха памятник в Варшаве.