Грязь и неприятный запах. Жителей Балашихи обеспокоил собачий приют в жилом доме

Жительница Балашихи устроила в многоквартирном доме собачий приют. Животные там содержатся в антисанитарных условиях, а соседи страдают от неприятного запаха. А во время визита судебного пристава выяснилось, что хозяева еще и не платят за услуги ЖКХ.

Незваные гости стараются не вдыхать глубоко — на площадке так пахнет фекалиями, что глаза режет. По словам соседей, в квартире живет женщина с четырьмя собаками и псов не выгуливает. В полицию обращались не раз, но результата никакого.

Источник фото: телеканал «360»

«У подъезда, когда к двери подходишь, когда ветерочек тянет, чувствуется запах. Мы не входим домой — мы вбегаем и выбегаем, чтобы не пропитаться этим запахом», — рассказала жительница дома.

Неудивительно, что горе-соседка коммунальные услуги не оплачивает. Пристав пытался попасть внутрь, чтобы описать имущество. Когда открывается дверь, становится понятно: забирать нечего. Квартира в прямом смысле загажена. Теперь разбираться с жительницей будет полиция.

Источник фото: телеканал «360»

«Сумма задолженности на данный момент уже составляет порядка 500 тысяч рублей, в том числе и пени. Неблагосостоятельная, так сказать, семья. В квартире проживает совершенно посторонний человек», — сообщил специалист по претензионной работе ГК «Белый парус» Владимир Фокин.

Рейд по должникам в Балашихе продолжается. Судебный пристав, сотрудники управляющей компании и администрации города обходят жителей рано утром, чтобы застать до отъезда на работу.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы обошли 16 квартир. Максимальная задолженность — около полумиллиона. В квартире, куда не удалось попасть, мы оставили постановление о возбуждении и ограничили электроснабжение», — отметил судебный пристав-исполнитель Ильяр Гасымов.

Если не платить за услуги ЖКХ больше трех месяцев, управляющая компания имеет право обратиться в суд. Но, как правило, идут на уступки: пытаются договориться, оформляют рассрочку. Ну, а к тем, кто не идет на контакт, приходят описывать имущество.