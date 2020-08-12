В правительстве назвали отрасли, где грядут сокращения

Крупные компании, планирующие сокращения, обязаны предупредить об этом службу занятости за два месяца. По данным Минтруда, больше всего увольнений грядет в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, на транспорте и в администрировании.

Всего планируется уволить 0,4% работающих граждан, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Учитывая, что в России трудятся по найму 54,3 миллиона человек, без работы останутся 217 тысяч.

Увольнения происходят в тех отраслях, которые сильнее других пострадали во время карантина по коронавирусу. Наименьшее влияние пандемия оказала на металлургию, химическую и топливную промышленность, логистику и консалтинг, сообщили в Минтруде.

По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, проблема состоит в том, что сведения о сокращениях подает только крупный бизнес. Тогда как сильнее от кризиса страдают малые и средние предприятия. Они также чаще вынуждены сокращать штат. По оценке Сафонова, лишиться работы дополнительно могут еще около 500 тысяч человек.