Общество 28 октября 2022, 08:54 Грядущее десятилетие станет самым непредсказуемым и опасным — Путин Президент РФ Путин: впереди самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие

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Мир оказался на историческом рубеже, и впереди у него самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Президент напомнил, что равновесие геополитических сил нарушилось после распада СССР. После этого, по его словам, Запад провозгласил однополярное мироустройство. Но теперь период западного доминирования уходит в прошлое. Запад не хочет с этим мириться и пытается продолжать управлять миром единолично, но большинство народов уже не хотят это терпеть, заметил Путин.

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«В этом и есть главное противоречие новой эпохи», — подчеркнул глава государства.

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На сегодня главной исторической задачей, по его словам, является конструктивное разрешение этого противоречия.

«Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный», — заключил президент.