Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за грядками с клубникой

За грядкой с клубникой необходимо ухаживать уже после урожая, обрезав все поврежденные болезнями и вредителями листья и стебли. Об этом «360» сообщил агроном Илья на фестивале «Сыр! Пир! мир!».

После его словам, если урожай уже собран, это не значит, что про грядки можно забыть. Именно в этот момент важен уход.

«Необходимо собрать пучок клубники в руку и срезать его ножницами или секатором. При этом необходимо оставить побеги длиной примерно 5-7 сантиметров. Также можно срезать и усы, но только в том случае, если не планируется размножать клубнику сами», — сказал он.

Агроном объяснил, что срезать листья необходимо, потому что у каждого есть своя физиологическая жизнь, рано или поздно он перестает снабжать растения необходимыми веществами, полученными в ходе фотосинтеза. В определенный момент они только начнут накапливать болезни и вредителей.

Также, когда начнут отрастать новые листья, они помогут закладке цветочных почек на следующий год. Чем больше отрастет новых листьев, тем больше будет ягод в следующем году. Обрезку листьев можно проводить для всех кустов.

«Самое главное — успеть обрезать кусты до наступления постоянных морозов. Все срезанные листья можно отправить в компост, если они ничем не повреждены. Если на них есть точки и красные пятна, то это грибковое заболевание. В таком случае их нужно сжечь», — добавил агроном.

В целях профилактики новые листья и почву под кустами можно обработать специальными препаратами: фонтазол, профит голд и прочими. После обрезки листьев нужно поливать обильно грядку, а также подкормить почву водорастворимыми удобрениями.