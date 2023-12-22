22 декабря 2023, 15:32
Грифон, лев и птица Сирин украсят фасады зданий в центре Москвы
Бочкарев: барельефы с мифическими существами появятся на фасадах домов в Москве
Барельефы с грифонами, львами, пардусами и птицами Сирин украсят каменные фасады нескольких строящихся в центре столицы домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«При строительстве особняков в центре столицы фасады новых домов будут украшены барельефами — копиями настенных изображений XIII века со стен Георгиевского собора Владимирской области — всемирно известного памятника белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси», — объяснил задумку предстоящих работ Бочкарев.
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По его словам, к созданию панно приступили всего несколько дней назад. Необычный рельеф с изображениями мифических существ вырежут на плитах из геналдонского доломита — натурального камня, который отличается особой прочностью и долговечностью.
Специально для этого проекта пригласили мастеров из Ирана. Архитекторы и ранее воссоздавали легендарный древний город Персеполис. Им предстоит встретиться со сложной ручной работой. Во время реконструкции они будут использовать шлифовальные станки, резцы, долото, стамески и многие другие предметы.
Ранее Бочкарев рассказал, что баскетбольная корзина украсит фасад Центра сборных команд в Новой Москве.
Благоустройство
Строительство
Архитектура
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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