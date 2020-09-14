Грибы навозники атаковали газоны и дворы Петербурга

Специалист заверил, что эти грибы не ядовиты и не представляют никакой угрозы. По его словам, они даже съедобны, но не представляют пищевой ценности ввиду маленького размера.

«Для навозников важна плодородная почва. Все газоны Петербурга отлично подходят, это не какая-нибудь кислотная городская среда», — добавил собеседник издания.