Грибники нашли в лесу похороненного заживо младенца

21 августа Цзяо Синлу и Чжоу Шаньдун собирали грибы, как вдруг услышали шум, похожий на лай собаки. Сначала они подумали, что звуки издает животное, попавшее в ловушку. Мужчина раскопал землю и нашел картонную коробку. Внутри лежал младенец, завернутый в одеяло. Малыш весил всего 3,4 килограмма. Его экстренно госпитализировали.

Полиция начала расследование после того, как мужчина, утверждавший, что он дедушка ребенка, сообщил им, что малыш «перестал дышать» на следующий день после рождения. После его «смерти» ребенка похоронили.