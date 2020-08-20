Грибникам дали советы по походу в лес

По статистике официальных служб, каждый год в России теряется от 60 до 120 тысяч человек. Вероятность найти человека живым и здоровым зависит от срока обращения. Согласно данным «Лизы Алерт», при обращении за помощью в первые сутки вероятность обнаружить грибника живым составляет 95%, если же на вторые, шансы падают до 70%.

В лес ходят и молодые люди, и пенсионеры. По числу потерь на первом месте числятся пожилые, на втором — дети до 12 лет, причем в сопровождении взрослых.

Паулин считает, что пенсионеры так часто теряются из-за своей самонадеянности. Они ходят по 20-30 лет в один и тот же лес и уверены, что не заблудятся. Помимо этого пожилые люди зачастую испытывают проблемы со здоровьем. При инфаркте или инсульте выбраться из леса самостоятельно они уже не могут. Кроме того, старики не всегда берут с собой мобильные. А если и берут, то это обычный кнопочный телефон без навигатора.

«В этом плане у молодых людей есть преимущество, поэтому они теряются реже», — объяснил представитель поисково-спасательного отряда.

Паулин дал несколько советов перед походом в лес. Стоит всегда предупреждать родных и близких, говорить им, во сколько примерно рассчитываете вернуться. Они смогут сориентироваться по времени и в случае чего обратиться за помощью к поисковикам. С собой нужно носить заряженный телефон. По номеру 112 всегда можно дозвониться и обратиться за помощью, даже если не ловит связь, на счету нет денег или sim-карта неисправна.

Собеседник агентства посоветовал сидеть на месте и ждать помощи, а не плутать по лесу.

Самой распространенной ошибкой потерявшегося человека Паулин назвал панику. Когда грибники пытаются выбраться самостоятельно, они осложняют работу спасателей и усугубляют свое положение.