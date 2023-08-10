Общество 10 августа 2023, 17:40 Грибник Зобнин посоветовал перерабатывать грибы в день сбора

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Опытный грибник Никита Зобнин в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» порекомендовал перерабатывать грибы в день сбора, чтобы не получить отравление.

По его словам, стоит собирать только известные, но при этом помнить, что даже они имеют ложные двойники.

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«Среди строчков есть пригодные для употребления гигантские и токсичные обыкновенные представители, — процитировал сайт kp.ru Зобнина.

Грибник подчеркнул, что в случае малейших сомнений по поводу того или иного гриба не стоит класть его в корзину.