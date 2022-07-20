Грибник Тихомиров рассказал, когда начнется сезон грибов

Собирать грибы в Центральной России, скорее всего, можно будет начинать в конце июля. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал грибник, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.

«Грибной дождь», когда на улице тепло и идут дожди — это миф, считает специалист. Для появления грибов нужны дожди, и при этом прохладная погода. Причем после обильных дождей должно пройти около 10 дней, чтобы в лесах появились грибы. Если верить прогнозам синоптиков, «грибной сезон» в лесах центральной России может начаться в конце июля.

«Если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, то это может дать импульс грибнице. Я надеюсь, что в конце июля в Центральной России начнется первая волна грибов. Будут еловые белые грибы и боровики. А сейчас можно найти только лисички», — сказал Тихомиров.