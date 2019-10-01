Грете Тунберг предложили выступить в Госдуме

Российские депутаты смогут лично познакомиться со шведской активисткой Гретой Тунберг. Девушке предложили выступить в Госдуме с речью перед парламентариями и молодежью.

Соответствующее письмо направлено в посольство Швеции в России, сообщило РИА «Новости». Его передал депутат ГД РФ и первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

Парламентарий заметил, что знаком с обеспокоенностью молодежи в РФ проблемами глобальной экологии и трудностями поиска компромисса в таких вопросах. По его словам, представители молодого поколения не должны молчать, когда речь идет о будущем.

«От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе в любую удобную для вас дату», — указал Власов в письме.

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Он признался, что восхищается силой воли и энергией, которые эко-активистка направила на борьбу за спасение планеты. В приглашении парламентарий отметил, что является самым молодым среди депутатов нижней палаты.

Власов попросил посла Швеции в России Малену Мард помочь ему доставить обращение Грете Тунберг, поскольку точной информации о ее месте проживания у депутата нет.

«Прошу вас оказать содействие в передаче и переводе ей содержания приложенного письма», — написал депутат.