Гренландский кит запутался в рыбацких сетях в Хабаровском крае. Спасатели третий день пытаются помочь

Спасатели третий день пытаются помочь краснокнижному гренландскому киту, который запутался в рыбацких сетях в Хабаровском крае, недалеко от острова Рейнеки, сообщила в Telegram глава краевого Минтуризма Екатерина Пунтус. Кит в стрессе и не подпускает людей — сразу уходит на глубину. Он уже освободился от части веревок, но оставшаяся часть все еще угрожает жизни животного.

В спасательную группу вошли сотрудники компании-туроператора «Дальневосточные экспедиции», совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы имени Северцова РАН и Центра спасения морских млекопитающих «Дельфа».

Как сообщил «Известиям» зоолог Григорий Цидулко, спасательную операцию в Охотском море осложняют вес и состояние кита.

«Когда кит долго находится в подобном стрессовом состоянии, ему больно, он напуган, не знает, как избавиться от этих веревок, он может начать биться в момент, когда к нему подходят спасатели, и случайно нанести ущерб и им тоже», — пояснил специалист.

По его словам, в данный момент работы приостановили из-за непогоды.

В мире насчитывается не более 400 гренландских китов, гибель даже одного «станет серьезным уроном для всей Охотоморской популяции», отметила глава Минтуризма Хабаровского края.

Красный кит занесен в Красную книгу мира и Красную книгу России.