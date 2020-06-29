Греф сравнил работу правительства в эпидемию с дефолтом 1998 года

Глава Сбербанка Герман Греф отметил усилия правительства в борьбе с коронавирусом, несмотря на то, что они столкнулись с эпидемией на второй неделе существования кабмина. По его мнению, эта ситуация напомнила дефолт 1998 года.

«Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация», — отметил Греф в интервью ТАСС.

По словам Грефа, в разгар карантина правительство работало днями и ночами для поиска выхода из сложившейся ситуации. Причем все это происходило во взаимодействии со Сбербанком.

Глава Сбербанка рассказал, что члены правительства работали по 20 часов в сутки, ведь требовались оперативные решения. Он признал, что какие-то действия сейчас кажутся неверными и суетными, но тогда они виделись абсолютно правильными.

Греф также отметил качественную работу Центробанка, которая позволила им выполнить масштабную реструктуризацию кредитов. По его словам, за неделю они переоформили для юридических лиц кредиты более чем на триллион рублей, это сопоставимо с уровнем всего 2019 года.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года, с января вирус стал распространяться по другим странам. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.