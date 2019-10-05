Греф рассказал о поисках похитителя данных клиентов

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Средства на счетах всех клиентов, в том числе тех, чьи данные оказались в свободном доступе, в безопасности, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Полученные данные не позволяют мошенникам приблизиться к деньгам клиентов. У них нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. В кредитной организации начали внутреннее расследование для выяснения причин случившегося.

Похитителя клиентской базы Сбербанка нашли. Он был сотрудником бизнес-подразделения Подробнее

В субботу, 5 октября, в банке заявили, что сотрудник Сбербанка дал признательные показания в связи с утечкой, и представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

«Уже 2 октября вечером, когда появилась информация, понимали, что есть утечка из наших систем. Наши службы, которые занимаются кибербезопасностью, они делятся на две части: это наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого «белого хакинга», — пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в организации отловили объявление, и преступник вступил в контакт с сотрудником, «он не подозревал о том, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка, и утечка, которая произошла — это утечка внутренняя».

После этого, по словам Грефа, в кредитной организации начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки. Был определен круг, который изначально составлял 35 человек, позже их осталось четыре. Уже к двум часам ночи, как пояснил Греф, больше всего падало подозрение на двух человек.

Сегодня стало известно, что за похищением данных стоял 27-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Благодаря своему служебному положению он имел полный доступ к информации о клиентах.