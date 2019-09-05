Греф признался в ненависти к школе и экзаменам
Глава Сбербанка высказался насчет обучения во время пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме. Его слова привело РИА «Новости».
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Греф подчеркнул, что из-за самого процесса выставления оценок и экзаменов школьники становятся «людьми с инвалидностью» и в будущем способны работать только в условиях предстоящей оценки. Именно поэтому, по мнению президента Сбербанка, нужно «убить» экзамены.
«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф, признав при этом необходимость оценок в школах.
Вспоминая собственный школьный опыт, он заметил, что «всяческое желание учиться» пропадает из-за самого процесса.
Ранее Герман Греф критически высказывался об узкоспециализированных математических школах. По словам главы Сбербанка, они являются пережитком прошлого, а востребованность математиков и программистов в будущем будет лишь снижаться.