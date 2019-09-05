Греф признался в ненависти к школе и экзаменам

Школа превращает детей в инвалидов и «убивает всяческое желание учиться». Герман Греф назвал одной из своих личных целей уничтожение экзаменов.

Глава Сбербанка высказался насчет обучения во время пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме. Его слова привело РИА «Новости».

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Греф подчеркнул, что из-за самого процесса выставления оценок и экзаменов школьники становятся «людьми с инвалидностью» и в будущем способны работать только в условиях предстоящей оценки. Именно поэтому, по мнению президента Сбербанка, нужно «убить» экзамены.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил Греф, признав при этом необходимость оценок в школах.

Вспоминая собственный школьный опыт, он заметил, что «всяческое желание учиться» пропадает из-за самого процесса.

Ранее Герман Греф критически высказывался об узкоспециализированных математических школах. По словам главы Сбербанка, они являются пережитком прошлого, а востребованность математиков и программистов в будущем будет лишь снижаться.